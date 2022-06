Mariage sponsorisé - Comment faire ?

mercredi 28 septembre 2011

par

popularité : 17%

Face aux nombres de couples qui se lancent dans le mariage sponsorisé, une communauté s’est organisée. Le but : aider les couples dans leurs premières démarches ainsi que les prestataires qui se proposent de devenir sponsors.

Du contrat à la mise en place du site en passant par le contrôle des engagements... Comment faire ? Le site sponsoringmariage.fr se démarque de ses potentiels concurrents par ses initiatives et son concept gratuit.

Qui dit communauté dit règles et c’est ainsi que la charte des mariages sponsorisés est né amenant avec elle son label de qualité.

Une charte des mariages sponsorisés, pourquoi ?

De plus en plus de couples se lancent, en tâtonnant pour la plupart et oubli ce que signifie le mot « échange ». Les sites se retrouvent alors abandonné et le prestataire lésé d’une remise qui n’est pas mérité.

Pour que ce concept malin ne soit pas perdu, une charte des mariages sponsorisés a été mise en place récemment, rappelant ainsi aux couples et aux prestataires leurs engagements réciproques et fixant le minimum de contenu sur les sites internet de mariage sponsorisés. Cette charte sert de base à tous les couples qui se lancent dans cette aventure qui même si elle se démocratise reste peu ordinaire. Seulement une cinquantaine de couples s’aventurent et beaucoup abandonne face à la tâche.

Récompenser les méritants

Mais voilà l’équipe de sponsoringmariage.fr trouvant que la charte ne suffisait pas décide de récompenser les méritants, c’est-à-dire les couples qui respectent la charte.

Un label de qualité est décerné à ces couples leur facilitant ainsi leurs démarches auprès des sponsors, et leur faisant bénéficier de remise ou de cadeaux supplémentaires de la part des prestataires membres du site. C’est aussi un gage de bonne foi et de sérieux pour les prestataires qui prennent des risques à chaque fois qu’il sponsorise un mariage.

Ce label conforme à la charte des mariages sponsorisé est attribué après une évaluation suivant un barème rendu publique et visible sur le site sponsoringmariage.fr . Ce site ne semble plus actif au 30 janvier 2014.

Deux jurys et un juge décideront si un couple est sérieux ou non. L’obtention d’un label est rendu publique et le couple est mi en avant sur la page FACEBOOK de sponsoringmariage.fr

Soit une visibilité et une récompense en plus.

Et comment me faire labelliser : Sponsoring Mariage ?

Rassurez vous, tous les sites passent l’évaluation selon la date de leur mariage, mais si vous êtes volontaire, votre site deviendra prioritaire quelque soit la date de celui-ci.

Si vous n’obtenez pas votre label, l’équipe du site vous joindra au courrier les commentaires du jury pour que vous puissiez corriger vos erreurs. Et vous pourrez être réévaluez lorsque vous le souhaiterez.

Les chroniques de Mo’

http://iletaitunefoisnousdeux.e-monsite.com